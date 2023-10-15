انطلاق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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انطلقت في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد حملة "تراحم من أجل غزة " لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وتهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام.

وتفقدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، الجهود التطوعية للمشاركين في الحملة، كما تفقدها السفير علي يونس القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى الدولة وأشاد بجهود دولة الامارات في مساعدة الشعب الفلسطيني.

ويأتي إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

كما تهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتم تجهيز نحو 15000 طرد في اليوم الأول للحملة لإرسالها إلى المتضررين من الأشقاء الفلسطينيين.

وفي إطار الحملة أعلنت شركة ماكدونالدز الإمارات عن التبرع بمبلغ مليون درهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح الحملة.

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