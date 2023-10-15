بعد نمو اقتصادها بنسبة 3.2%.. حمدان بن محمد: شكراً لفرق دبي العاملة على تحقيق أجندة الإمارة الاقتصادية D33

المصدر: البيان

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قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر لكل فرق العمل التي تعمل بجد لتحقيق الأهداف الاقتصادية لأجندة دبي D33.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حقق اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم".

وأضاف سموه: "نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم".

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