مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة تنظم العرس الجماعي الأول في العين

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، العرس الجماعي الأول في مجلس الهير بمدينة العين، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأهالي العرسان.

شكر وتقدير

وأعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لشباب الوطن وأبنائه، والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم. ‏

تضمن العرس عدداً من الفعاليات الشعبية والتراثية.

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