«منصة 04» الحكومية بدبي تحصد جائزتين عالميتين

المصدر: دبي - البيان

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حققت «منصة 04» قناة التواصل والتفاعل بين حكومة دبي ومتعامليها إنجازاً مزدوجاً مهماً بحصولها على جائزتي ستيفي الذهبية و«جراند ستيفي» ضمن جوائز الأعمال الدولية لعام 2023.

ومنذ إطلاقها مارس الماضي حققت المنصة حضوراً لافتاً تجلى في الإقبال الكبير عليها بالنظر إلى سهولة استخدامها وأثرها في تحسين تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زواراً للإمارة.

إنجاز

وفازت «منصة 04» بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة «أفضل حل أتمتة للعمليات الرقمية»، كما حصلت على جائزة «جراند ستيفي» عن فئة المنتجات الجديدة الحاصلة على أعلى نتيجة تقييم لسنة 2023.

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يعد الفوز بجائزتي ستيفي الذهبية و«جراند ستيفي» في النسخة العشرين من جوائز الأعمال الدولية دليلاً ملموساً على أهمية منصة 04 باعتبارها قناة تفاعلية حية تسهم في إيصال صوت المتعامل إلى صناع القرار ومقدمي الخدمات.

الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمات وزيادة رضا المتعاملين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف حكومة دبي في مجال تحسين جودة الحياة. ونحن في دبي الرقمية سعداء بمساهمتنا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز بالتعاون مع شركائنا في المجلس التنفيذي والجهات الحكومية الأخرى».

وأضاف: «إن منصة 04 التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هي تعبير حقيقي عن حرص حكومة دبي على تلبية توقعات المتعاملين ومواكبة تطلعاتهم. وتقرّبنا هذه المنصة خطوة أخرى من تحقيق مهمتنا في رقمنة جميع جوانب الحياة للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة».

نموذج

وتوفر «منصة 04»، التي تم تطويرها بالتعاون بين مركز نموذج دبي التابع للمجلس التنفيذي وهيئة دبي الرقمية وأكثر من 40 جهة حكومية أخرى، واجهة مبتكرة لضمان توفير تجربة سهلة للمتعاملين؛ إذ تتيح لهم المساهمة في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية عبر مشاركة مقترحاتهم وأفكارهم وآرائهم.

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