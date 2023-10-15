85 مليون رحلة لمركبات الأجرة خلال 9 أشهر في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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سجل قطاع مركبات الأجرة في دبي نمواً ملحوظاً في عدد الرحلات، خلال السنوات الـ 5 الماضية، بزيادة 15 %، فيما سجلت رحلات تاكسي دبي قرابة 85 مليون رحلة.

وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2023، وهو الرقم الأعلى في عدد الرحلات في تاريخ الإمارة.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: «يوجد حالياً 5 شركات امتياز تقدم خدمة مركبات الأجرة في دبي وهي: مؤسسة تاكسي دبي، وشركة كارس تاكسي، وشركة التاكسي الوطني، وشركة تاكسي العربية، وشركة مترو تاكسي، مشيراً إلى أن عدد المركبات المشغلة في قطاع الأجرة في إمارة دبي شهد ارتفاعاً بـ17 %.

حيث ارتفع عددها من 10 آلاف و752 مركبة في 2018 إلى 12 ألفاً و532 مركبة في العام الجاري، فيما بلغ عدد سائقي مركبات الأجرة قرابة 27 ألفاً و260 سائق مركبة أجرة.

وأشار إلى أن نسبة الحجوزات عبر التطبيقات الذكية لمركبات الأجرة بلغت 35 %، والعمل جارٍ بشكل مكثف للوصول إلى 80 %، خلال الأعوام المقبلة، وذلك من خلال استمرار تطوير وتحسين الخدمات والتطبيقات، وتعزيز التوعية بفوائد استخدامها، لافتاً إلى أن مركبات الأجرة تقدم خدماتها بشكل فعال، وفقاً لتوقعات هيئة الطرق والمواصلات، وتوقعات المتعاملين، وقامت الهيئة بتقديم تطبيق جديد للخدمة «هلا تاكسي»، بالتعاون مع «كريم» لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بسهولة، وتشكل هذه الخطوة .

إضافة كبيرة للقطاع على مدى الـ 4 سنوات الماضية، وتتطلع الهيئة إلى التعاون مع المشغلين الجدد المؤهلين لخدمات الحجز الإلكتروني، لتوفير خدمات حجز مركبات الأجرة.

وأوضح شاكري أن التركيز في المرحلة المقبلة يعتمد على التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في قطاع مركبات الأجرة، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق السعادة للمتعاملين، وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات، من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي ، لافتاً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي أسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

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