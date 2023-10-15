الإعلان عن أحدث البنى التحتية لمجمع «سافي» العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن التفاصيل المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق التي ستدعم جهود الاختبار والتصنيع للمركبات الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

وذلك عقب الإعلان رسمياً عن إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي) العالمي.

وأكد المكتب أنه تم توقيع ما يقارب 25 اتفاقية تعاون مع شركات من مختلف الدول تتطلع لتأسيس مكتبها الإقليمي في أبوظبي، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كعاصمة للتطبيقات الذكية، مشيراً إلى الإقبال الملحوظ من الشركات العالمية من الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وسيتخذ المجمع من مدينة مصدر، الرائدة في مجال الاستدامة، مقراً له إذ تضم المدينة مجتمعاً متنامياً من المؤسسات المتخصصة في التكنولوجيا النظيفة، ومنطقة حرة للأعمال، وتوفر مرافق وخدمات متقدمة في بيئة تشريعية متطورة وفريدة، ما يجعل منها الشريك المثالي للارتقاء بمستقبل التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم نحو آفاق جديدة.

ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع عدد من الكيانات الرئيسية في إمارة أبوظبي لتوفير مراكز اختبار متخصصة عبر شراكات مهمة مع مجمع توازن الصناعي، وميرال، وبوابة المقطع، حيث ستتيح هذه المراكز لشركات مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (سافي) القدرة على اختبار ابتكاراتها المختلفة.

وستوفر منطقة الاختبار الجوي في «مجمع نبراس العين للطيران» ممراً جوياً ومدرجات إقلاع ومجمع طيران للشركات الراغبة باختبار وتصنيع حلول النقل الذكية الجوية، أما منطقة الاختبار الأرضي في جزيرة ياس، فستوفر مركزاً لاختبار حلول النقل على الطرقات للعدد المتزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة، في حين تضم منطقة الاختبار البحري، والواقعة في منطقة المصفح ميناء بالإضافة إلى أكاديمية أبوظبي البحرية.

وستحظى مراكز الاختبار هذه بدعم عدد من الأصول والموارد الأخرى التي تشمل مجمع الإلكترونيات والكهرباء ومركز الاختبارات والتأهيل في مجمع توازن الصناعي، ومجمع الصناعات المعدنية بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة حديد الإمارات، ومجمع رحايل للسيارات.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تخطو أبوظبي خطوات مهمة لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً مرموقاً لتصنيع المركبات الذكية وذاتية القيادة، وذلك من خلال تأكيد التزامها بتطوير أفضل الابتكارات والحلول التي يمكن تصديرها للعالم. وستوفر المراكز الثلاثة المخصصة لاختبار الاستخدامات في الجو وعلى الأرض وفي البحر بنية تحتية عالمية المستوى».

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