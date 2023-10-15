اللجنة العليا لجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي تعرّف بمتطلبات المشاركة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت اللجنة العليا لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» ورشتين لتعريف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة بمتطلبات واشتراطات الترشح للجائزة الرئيسية والمشاركة في المسابقات والمهرجانات المصاحبة.

وخصصت اللجنة العليا ورشة للشق النباتي تغطي كل فئات الجائزة الموجهة لأصحاب المزارع، بينما تم تخصيص الورشة الثانية للتعريف بمتطلبات الترشح لفئات الشق الحيواني وكذلك المسابقات ومزادات الثروة الحيوانية على مستوى الدولة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» استمرار تنظيم الورش التعريفية لجميع فئات الجائزة حتى موعد إغلاق باب التسجيل 30 نوفمبر المقبل، وستقوم فرق التوعية كذلك بتعريف المزارعين والمربين بمتطلبات واشتراطات الجائزة من خلال المشاركة في مجالس الأحياء السكنية بمختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى الجلسات التفاعلية والمحاضرات.

وتتضمن الاشتراطات الرئيسية للتقدم لفئات الجائزة اقتصار المشاركة على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بدولة الإمارات، وأن يكون لدى المشارك في فئة المزارع التجارية رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة النشاط .

بالنسبة للشق الحيواني لجائزة المُزارع والمربي المتميز فيحتوي على فئات العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية، وتخضع المشاركة فيها لضوابط واشتراطات منها، أنه يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال الدورة نفسها.

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