الإمارات تشارك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي

المصدر: القاهرة - البيان

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شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وأحمد حمد بوشهاب عضو المجلس، في أعمال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وقالت ناعمة الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة في البرلمان العربي، إن جلسة البرلمان العربي شهدت مناقشات حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، موضحة أن لجان البرلمان العربي الأربع، قدمت تقاريرها إلى الجلسة العامة لاعتمادها.

وقال أحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصاد والمالية في البرلمان العربي، إن البرلمان العربي افتتح أمس جلسته الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، حيث تم مناقشة العديد من قضايا الساحة العربية في كافة المجالات، كما تمم مناقشة تقارير اللجان، منها تقرير لجنة فلسطين، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربويّة والثقافية والمرأة والشباب.

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