المديرة التنفيذية للبرامج لدى التحالف العالمي للقاحات لـ«البيان »:جهود محمد بن زايد رائدة في مكافحة الملاريا حول العالم

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أشادت أوريليا نغوين المديرة التنفيذية للبرامج لدى التحالف العالمي للقاحات «جافي» بالجهود الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مكافحة الملاريا والأمراض المعدية حول العالم.

وقالت في حوارها مع «البيان» إن الإمارات أبرز الداعمين للجهود الرامية للحد من حالات حدوث الملاريا حول العالم، وكرست خبراتها وعطائها المادي والفني ومساعدة العديد من دول العالم للحد من انتشار المرض، وتقديم العون.

أكبر المانحين

وقالت المديرة التنفيذية للبرامج لدى التحالف العالمي للقاحات«جافي» إن دولة الإمارات تعد من بين أكبر المانحين لتعبئة الجهود دعماً للقضاء على الملاريا، بما في ذلك شراكة دحر الملاريا.

وهي منصة عالمية لتنسيق العمل لتخليص العالم من الملاريا، كما تعمل الإمارات أيضاً بصفتها رائدة في مجال الإدارة القائمة على النتائج وتساهم في إجراء بحوث تشغيلية جديدة وجهود توعية إضافية من أجل القضاء على الملاريا من خلال المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (غلايد) الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد قدم في أغسطس عام 2017 خمسة ملايين دولار دعماً للتحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» للإسهام في مبادرة «الابتكار في التناول وتوسيع النطاق والتكافؤ في التحصينات»، وذلك ضمن جهود سموه الرائدة لدعم برامج التحصين في العديد من الدول النامية منذ عام 2011.

كما تبرع سموه بـ 33 مليون دولار لأعمال التحالف العالمي للقاحات والتحصين خلال الفترة من عام 2011 إلى 2015، وفي عام 2020 قدم سموه جائزة قدرها 1.5 مليون دولار لمنظمة «لا ملاريا بعد اليوم» بهدف تقييم جدوى استراتيجيات الوقاية من الملاريا من خلال مبادرة التنبؤ بمستقبل صحي.

مؤتمر التحالف في أبوظبي

وقالت المديرة التنفيذية للبرامج في التحالف العالمي للقاحات «جافي»: إن مؤتمر التحالف العالمي للقاحات والتحصين«جافي» الذي تم تنظيمه في أبوظبي 2018 بهدف استعراض نتائج نصف المدة للتحالف كان دفعة قوية في دعم برامج التحصين وتوسيع توزيع اللقاحات في الدول النامية.

وأضافت أوريليا نغوين: نهدف إلى إيصال اللقاح الجديد إلى عدد متزايد من البلدان، خصوصاً وأن 28 دولة أعربت عن اهتمامها في أن يتم إدراجها في البرنامج، إلا أنه، وكوننا نبدأ بإمدادات محدودة، كما هو الحال غالباً مع اللقاحات الجديدة، فلا بد من أن يكون التركيز على الدول المختارة تبعاً لمدى حاجتها للتطعيم.

مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تزيد شركة «جلاكسو سميث كلاين GSK»، المصنعة للقاح إنتاجها منه، خصوصاً وأنها تعاقدت مع شركة بهارات بيوتيك الهندية المتخصصة في تصنيع اللقاحات، لافتة إلى أن اللقاحات ضد الملاريا رغم أنها تعد آلية فعالة من شأنها إنقاذ المزيد من الأرواح، إلا أنها تأتي مكملة لتدابير أساسية لا بد من تطبيقها مثل الناموسيات الواقية من البعوض الحامل للملاريا، وليست بديلاً عنها.

لقاحات جديدة

وحول بدء العمل في اللقاحات الجديدة وإيصالها إلى الدول المعنية أشارت أوريليا نغوين إلى أنه في يوليو الماضي أعلن التحالف العالمي للقاحات «جافي» بدء العمل على إيصال 18 مليون جرعة لقاح RTS,S/AS01 لمكافحة الملاريا إلى 12 دولة أفريقية ضمن حملة هي الأولى من نوعها، حيث يعتبر أول لقاح عالمي معتمد لمكافحة مرض طفيلي، وأول لقاح عالمي ضد الملاريا.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج الذي يتعاون فيه التحالف العالمي للقاحات «جافي» مع منظمة الصحة العالمية و«يونيسيف» على مدى العامين المقبلين، ويعد حاسماً جداً في مكافحة مرض الملاريا الفتاك، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في القارة السمراء .

حيث تشير الإحصائيات إلى أن حالات الوفيات جراء الملاريا بلغت في عام 2021 نحو 619 ألف حالة، 96 % من تلك الوفيات وقعت في القارة، وعلى الرغم من أن الملاريا كانت، قبل أقل من قرن مضى، السبب الرئيس للوفاة في العالم.

إلا أن الجهود العالمية خفضت بشكل لافت حالات الإصابة بالملاريا والوفيات في السنوات الأخيرة، ومنذ العام 2000، جرى منع أكثر من 1.8 مليار حالة إصابة بالملاريا وإنقاذ 11 مليون شخص، ومع ذلك، لا تزال الملاريا تشكل تهديداً وبائياً للناس الذين يعيشون في فقر، لا سيما النساء والأطفال.

لقاح R21

وقالت أوريليا نغوين: هناك لقاح ثانٍ أطلق عليه R21، بدأ يستقطب اهتماماً كبيراً، وهو من تطوير جامعة أكسفورد، ومن إنتاج معهد سيروم الهندي، إلا أن هذا اللقاح لا يزال بانتظار الموافقة التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية، ولدى حصول هذا اللقاح على الموافقة التنظيمية مطلع العام المقبل، فمن الممكن أن يبدأ برنامج تطعيم في دول عدة.

وفيما يخص المعايير التي تم اختيار لقاح RTS,S بناء عليها، قالت: «إن هذا اللقاح هو أول لقاح عالمي معتمد لمكافحة مرض طفيلي، وأول لقاح عالمي ضد الملاريا، ويطرح في الأسواق بعد برنامج تجريبي في 3 بلدان، مشيرة إلى أن اللقاح ساهم في خفض معدلات الإصابة بالملاريا الحادة بصورة كبيرة.

أطر محددة

وحول عدد الدول الأفريقية التي يغطيها برنامج التطعيم ولماذا تم اختيار هذه البلدان؟ قالت: إن من تشرف على عملية اختيار الدول المشمولة ضمن البرنامج مجموعة خاصة تشمل خبراء من كل من التحالف العالمي للقاحات،«جافي»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «يونيسيف».

ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأفريقيا، وتم اختيار الدول المشمولة بناءً على أطر محددة وضعتها منظمة الصحة العالمية بهدف إيصال الجرعات إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر، وتلك التي يكون فيها خطر الإصابة بمرض الملاريا والوفاة بين الأطفال أعلى، وحيث سيكون الأثر الصحي لحملة أكثر وضوحاً.

تحديات

وحول عدد المرات التي سيتم إرسال الجرعات خلال سنوات البرنامج وما مدى احتمالية تغيير هذه الأرقام المخصصة في تحقيق الهدف؟ وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه ذلك، قالت أوريليا نغوين تم تخصيص 18 مليون جرعة من لقاح RTS,S/AS01 لـ 12 دولة، ليتم التلقيح بها في الفترة ما بين 2023 - 2025. ومن المتوقع أن يبدأ وصول اللقاح إلى البلدان نهاية هذا العام وبداية العام المقبل.

وقد بدأت البلدان المشمولة في البرنامج بالتخطيط للتنفيذ الأولي للتلقيح في المناطق الأكثر إلحاحاً، وبالنظر إلى أن التوقعات تشير إلى أن الطلب العالمي على اللقاح سيصل إلى 40 إلى 60 مليون جرعة بحلول عام 2026، ثم يرتفع إلى 80 - 100 مليون عام 2030، فإن التحدي المتمثل في بناء إمدادات مستدامة وبأسعار معقولة يزداد وضوحاً.

وفيما يخص جائحة «كوفيد 19» وتأثر برنامج التحصينات بالأزمة قالت أوريليا نغوين المديرة التنفيذية للبرامج لدى التحالف العالمي للقاحات «جافي»: «إن تفشي الجائحة أدى إلى فرض قيود شاملة، أدت إلى تعطيل برامج التحصين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: «شهدت خدمات التحصين الروتينية أكبر انخفاض لها منذ نحو 3 عقود، الأمر الذي عرض، ولا يزال يعرض 25 مليون طفل لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الملاريا.

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