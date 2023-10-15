صقر غباش: حريصون على تعزيز العلاقات مع البرلمان التركي

المصدر: نيودلهي - البيان

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي حرص المجلس على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع معاليه بنعمان كورتولموش - رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان «برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد».

وفي بداية اللقاء قدم معالي صقر غباش التهنئة إلى نعمان كورتولموش على منصبه الجديد كرئيس لمجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا للسنوات الخمس المقبلة، مع التمني بالنجاح والتوفيق في مهامه ومسيرته.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية تركيا.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأشار معاليه إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، ورغبة حكومتي البلدين بالارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين الصديقين.

وتطرق معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 نهاية العام الجاري، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وازدهار البشرية .

مشيراً إلى تطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع، خصوصاً أن هناك تعاوناً بين البلدين في مجال العمل المناخي، ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.

ووجه معالي صقر غباش دعوة إلى نعمان كورتولموش لزيارة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي والمشاركة في المؤتمر البرلماني المقام على هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 نهاية العام الجاري.

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