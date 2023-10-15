مجلس مديري مراكز الشرطة يكرّم المتطوعين

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، واللواء عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد راشد محمد صالح الشحي مدير مركز شرطة المرقبات، كرم المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع مجلس مديري مراكز الشرطة في مبادراته المجتمعية المختلفة، ومن ضمنها مبادرة «صوتك مسموع».

وأشاد اللواء خليل المنصوري، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح المبادرات التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

مسؤولية

وأكد اللواء المنصوري أن شرطة دبي عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة، ومنصة تعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، نظراً للانعكاسات الإيجابية للتطوع على الفرد والأسرة والمجتمع، متمنياً لهم مواصلة التميز والعمل، في إطار يعكس الدور الشمولي لشرطة دبي بالمجتمع.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء المنصوري المتطوعين، تقديراً لجهودهم في العمل التطوعي، وتحفيزاً لكافة القائمين على دعم وتعزيز التطوع.

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