مدير بلدية رأس الخيمة: نطبّق معايير تدعم القدرة التنافسية لاقتصاد رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكدت بلدية رأس الخيمة تطبيق معايير استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، التي تستهدف دعم القدرة التنافسية لاقتصاد للامارة على المدى البعيد، وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام البلدية أن 2022 شهد أداء قوياً لاستراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، حيث تم بناء أكثر من 700 مبنى جديد متوافق مع برنامج «بارجيل»،.

كما تم التعاقد على أكثر من 100 مبنى قائم لمشاريع التحديث، خلال العام نفسه، وفي أكتوبر 2022 استضفنا قمة رأس الخيمة الأولى للطاقة، بمشاركة 900 زائر من القادة وصناع القرار والمسؤولين التنفيذيين من دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة لحصول حكومة رأس الخيمة على شهادة آيزو 50001 لأنظمة إدارة الطاقة في جميع دوائرها، كونها أول حكومة محلية في العالم.

طاقة ومياه

وأشار إلى أن رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 تضم 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في دعم الوصول إلى موارد الطاقة والمياه بأسعار تنافسية، ومصادر موثوقة للمستهلكين في رأس الخيمة، عن طرق الحد من كثافة الطاقة في الاقتصاد، وزيادة القدرة على استخدام موارد الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن تحقق الاستراتيجية 9 مليارات درهم من الفوائد الصافية لاقتصاد رأس الخيمة على أساس القيمة الحالية، حيث تأتي هذه الوفورات في المقام الأول من انخفاض تكاليف الطاقة والمياه، وتكاليف الصيانة، وإدارة الاستثمار على مراحل، وتتضمن الاستراتيجية فوائد اجتماعية، واقتصادية وسوقية.

وأوضح الزعابي: «أحرزت الاستراتيجية العديد من أهدافها، منذ إطلاقها في عام 2018، لافتاً إلى أن عام 2022 سجل توفير أكثر من 97 جيجاوات في الساعة من الكهرباء، و1.5 مليون متر مكعب من المياه في رأس الخيمة، وتظهر جميع البرامج نتائج مؤكدة من حيث التوفير.

حيث تم تحقيق وفورات مباشرة قدرها 350 جيجاوات/ساعة من طاقة الوقود الأحفوري، من خلال برامج الطاقة من النفايات والمركبات الفعالة، وتعادل هذه المدخرات المباشرة من الوقود الأحفوري إلى استهلاك أكثر من 13000 سيارة في العام الواحد».

عوائد استثمارية

وأكد الزعابي أن تطبيق لائحة شروط المباني الخضراء في رأس الخيمة على إنشاء المباني الجديد يسهم في تحقيق عوائد سريعة كونه أحد أنواع الاستثمارات المستقبلي.

حيث يسهم تطبيق لائحة «بارجيل» في خفض %30 من الطاقة والمياه مقارنة بالمباني التقليدية، مما يؤدي إلى خفض قيمة فواتير الخدمات، وسجل عام 2022 إصدار أكثر من 6200 رخصة بناء متوافقة مع البرنامج، على أن يتم تشييدها خلال السنوات المقبلة، حيث تم خلال العام الماضي تطوير نظام تصنيف الطاقة للمباني.

وأوضح الزعابي: «تهدف برامج الطاقة الشمسية إلى توليد الكهرباء بكلفة مناسبة، لتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق قدرة إنتاجية 1200 ميجاواط، بحلول 2040، منها 600 ميجاواط من وحدات إنتاج الطاقة الموزعة، بالإضافة لمشاريع توليد الطاقة الشمسية.

لافتاً إلى أن أنظمة توليد الطاقة أعلى مواقف المركبات في بلدية رأس الخيمة ينتج 230 كيلووات، ويوفر %15 من احتياجات المبنى للطاقة، كما تم اعتماد مشاريع نتاج الطاقة الشمسية في مدرسة الإمارات الوطنية، وأكاديمية رأس الخيمة، وتم تركيب وتفعيل مشروع لإنتاج بسعة 800 كيلوواط في مدرسة الإمارات الوطنية برأس الخيمة».

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