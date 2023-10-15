خبراء: أدوات الذكاء الاصطناعي ستغيّر مستقبل الخدمات الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أكد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعراض الأمراض الخطرة والمزمنة، خصوصاً أمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أن استخدام هذه الأدوات سيغير صورة الخدمات الصحية التقليدية في المستقبل القريب.

وقال مشاركون في منتدى (الذكاء الاصطناعي والتحول في الرعاية الصحية) الذي أقيم في دبي أمس، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الأطباء من التنبؤ بالنمط الصحيح لحياة المرضى واحتياجاتهم العلاجية والغذائية.

وانطلقت في دبي جلسات المنتدى الذي ينظمه مركز بوستر للأبحاث الطبية والابتكار، عضو مجموعة بوستر بدبي، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي RIT، وتحدث فيه 20 خبيراً ومتخصصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأطباء متخصصون في الأمراض المزمنة وإدارة المستشفيات، من القطاع الطبي الخاص في دبي.

وشارك في الجلسات ممثلون عن هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، إضافة إلى متخصصين في الهندسة الكهربائية وعلوم الحوسبة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. واستعرض مشاركون في الجلسات الدور الكبير للتقنيات الحديثة في مجال إدارة سجلات المرضى وحفظ خصوصيتها، وإجراء العمليات الطبية عن بُعد باستخدام الروبوت والميتافيرس، إلى جانب مضاعفة مستوى الخدمات الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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