عبدالله المري يترأس اجتماع إدارة نادي الضباط

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد محمد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأعضاء مجلس الإدارة، عبدالمنعم بن عيسى السركال، وعبدالله حمدان بن دلموك، وعبدالرحمن عبيد بوالشوارب، وعمير جمعة الفلاسي، وعبير محمد الخاجة، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله، أمين سر المجلس.

واطلع معاليه والحضور على البرامج والمشاريع الرياضية التأهيلية التي سيتم تنفيذها في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث قدم الرائد محمد العبيدلي شرحاً حول مشروع المرافق والتجهيزات، والدراسة عن بعد، والحرف اليدوية، والبرامج الرياضية، والتدريب المهني، والبرامج الدينية، وتوظيف النزلاء خلال مدة العقوبة بأجر يومي أو مقطوع، إضافة إلى مشروع التوظيف الدائم بعد الإفراج.

ناقش الحضور في الاجتماع أفكاراً ومقترحات مختلفة في المجالات الرياضية، منها ما يختص بدعم الجانب الحرفي والمهني والتعليمي والرياضي والصحي والفني والأدبي والديني للنزلاء، إضافة إلى قضايا خاصة بأفراد المجتمع. واستمع الحضور الى توعوية لحماية الرياضيين من مخاطر وأضرار المكملات والمنشطات، التي تستهدف مرتادي الصالات الرياضية، بهدف حمايتهم من مخاطر الاستخدام الخاطئ للمكملات والمنشطات.

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