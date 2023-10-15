شرطة دبي تنظم مسيرة توعوية لدمج ذوي الإعاقة البصرية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية، باليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع «دبي مول»، ونادي دبي لأصحاب الهمم، عبر مسيرة توعوية تعزز الجهود الرامية لدمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.

شهد المسيرة، التي انضم إليها أكثر من 70 شخصاً من أفراد المجتمع، المقدم عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم التابعة لشرطة دبي، ومحمد أحمد المطروشي، مدير عام دبي مول، والنقيب محمد بن شفيا، نائب مدير مكتب مدارس حماية، وفاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، والملازم محمد الخزرجي، والملازم مريم عبدالله، من مبادرة الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، وجمال الشعفار.

وتضمنت المسيرة مشاركة من طلبة مدارس حماية، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، ودمية الشرطية «آمنة» من إدارة التوعية الأمنية.

وأكدت فاطمة بوحجير أن هذه المسيرة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس والمبادرة لتعزيز الجانب المجتمعي والتوعوي لشرطة دبي، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية اتجاه الأفراد عامة، وأصحاب الهمم بشكل خاص، مشيرة إلى أن المسيرة تسهم في ترسيخ قيم التسامح والترابط والتكاتف الاجتماعي، وتبعث رسالة واضحة للمجتمع في القواعد اللازمة للتعامل مع المكفوفين، وكيفية مساعدتهم في الطريق والمرافق العامة وغيرها.

وأعرب محمد المطروشي عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء، مشيداً بجهود شرطة دبي الرامية إلى التوعية بحقوق المكفوفين، وكيفية التعامل معهم، في سبيل تعزيز دمجهم في المجتمع.

وفي نهاية المسيرة، أهدت فاطمة بوحجير درعاً تذكارية لمحمد أحمد المطروشي، وجمال الشعفار، تقديراً لجهودهما ومشاركتهما في إنجاح المسيرة.

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