6 آلاف خدمة من 237 جهة حكومية وخاصة عبر الهوية الرقمية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت ميرة سلطان مدير إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية، عن تجاوز عدد الجهات التي تقدم خدماتها عبر تطبيق الهوية الرقمية حاجز الـ237 جهة حكومية، منها 46 اتحادية، و131 محلية و60 خاصة، وذكرت أن إجمالي عدد المستخدمين الموثوقين تخطى الـ5.34 ملايين، فيما بلغ عدد المسجلين 6.38 ملايين، معلنة عن أنهم بصدد إصدار تعميم على كل الجهات الحكومية في إمارة دبي لاعتماد الهوية الرقمية الآلية الموحدة للدخول وإجراء المعاملات.

وقالت: تعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية توفر للمتعاملين خاصية الدخول بشكل آمن إلى مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، والاستفادة من أكثر من 6000 خدمة تقدمها أكثر من 237 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، ويميزها إلى جانب توفير التعامل بشكل آمن القدرة على طلب ومشاركة المستندات الرسمية الرقمية وتوقيع المستندات والتحقق منها، فضلاً عن الخدمات المخصصة لكل مستخدم.

خدمة

وأكدت لـ«البيان» أن الهوية الرقمية خدمة موجهة للمجتمع في إطار خطة التحول الرقمي الشامل التي تسعى لها الدولة، والهوية الرقمية تعد واحدة من أهم الممكنات لتحول رقمي شامل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بفضل خدماتها الرقمية تحولت إلى نموذج عالمي، وقد أصبحت الهوية الرقمية من التطبيقات الـ10 الأولى على مستوى الإمارات.

وقالت إن الهدف الأساسي للهوية الرقمية إيجاد ممكن رقمي يساعد ويخدم مستهدفات التحول الرقمي من خلال توحيد الآليات وتبسيطها واختصار رحلة المتعامل بشكل آمن عبر توفير آلية دخول وفق إجراءات موحدة، تخدم المواطنين والمقيمين .

وكذلك الزوار الذين يفدون للدولة، مشيرة إلى أن التسجيل للمواطنين والمقيمين يتم عبر بطاقة الهوية الإماراتية أما الزائرين فعبر جواز السفر أو بطاقات الهوية لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتاح للزائر استخدام بعض الخدمات عند تواجده في الدولة وإذا أصبح الزائر مقيماً بإمكانه تحويل حسابه من مستخدم زائر إلى مقيم.

إقبال

وذكرت مدير إدارة منصات التمكين الرقمي في هيئة دبي الرقمية أن إقبالاً كبيراً يشهده تطبيق الهوية الرقمية بما في ذلك مؤسسات وجهات القطاع الخاص التي باتت تدرك دور التطبيق في تسيير منظومة الأعمال بشكل سريع وسلس ووفق إجراءات آمنة وموثوقة.

واستعرضت سلطان المميزات التي يتمتع بها تطبيق الهوية الرقمية ويتضمن استخدام تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، كما يحتوي التطبيق على محفظة رقمية لطلب ومشاركة المستندات الرقمية مع مقدمي الخدمات، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة ودون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، أو القيام بالزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي توفير الوقت والجهد. كما تعمل الخاصية وفقاً لتقنية البلوك تشين، ما يوفر أقصى درجات الأمن والمتابعة.

وأوضحت أن الهوية الرقمية تمتاز بتوفيرها لخاصية التوقيع الرقمي على المستندات، والذي يتوافق مع مواصفات التوقيع المعتمد المشار إليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

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