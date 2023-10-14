اختتام أعمال الكونغرس الدولي للأرشيف 2023 بنجاح لافت

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت أمس أعمال كونغرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023، الذي انطلق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».

وبدأ الحفل الختامي للكونغرس بجلسة شاركت فيها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، بعنوان «المعرفة المستدامة والكوكب المستدام: الأرشيف والسجلات وتغير المناخ».

وتوجّه الدكتور عبدالله الريسي، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة العليا التوجيهية لاستضافة كونغرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023، بالشكر نيابةً عن مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لاستضافة الكونغرس إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي والذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

وأكد أهمية انعقاد الكونغرس للمرة الأولى بالمنطقة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام الدولة بدعم وتطوير العمل الأرشيفي وحفظ التراث الإنساني والثقافي، وتمكين جيل الشباب وتعزيز دوره في صنع القرار ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لقطاع الأرشيف.

ولفت إلى حرص دولة الإمارات على استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في مجال الأرشيف والسجلات والتوثيق انطلاقاً من أهمية هذه القطاعات في بناء مجتمعات المعرفة وتعزيز نمائها فكرياً وثقافياً، وضمان الوصول إلى المعلومات.

وأكد الدكتور الريسي، أن النجاح الذي تحقق بإطلاق نسخة 2023 في دولة الإمارات ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وتوفير كل السبل اللازمة من أجل إنجاح هذا الحدث والتوجيهات الحثيثة والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير العمل الأرشيفي وسبل ووسائل حفظ المعلومات وسهولة عملية الوصول إليها.

وأشاد بدور جميع فرق العمل على ما بذلوه من جهد كبير لتكريس رسالة كونغرس المجلس الدولي للأرشيف وتعزيز مكانته كمنصة عالمية على خريطة صناعة الأرشفة وإدارة الوثائق على مستوى العالم.

وقال إن هذا النجاح الكبير للكونغرس في أبوظبي الذي يعقد للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط ليس إنجازاً فقط لدولة الإمارات بل لدول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الكونغرس استضاف أصحاب العقول والخبرات والمهارات من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات جديدة تواكب التغيرات المتلاحقة والتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم.

من جانبه أعرب عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن تقديره وشكره للمجلس الدولي للأرشيف الذي أتاح لدولة الإمارات استضافة هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وركزت فعاليات منتدى شباب كونغرس الأرشيف على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتوفير فرص التعلم والتواصل مع الخبراء في هذا المجال.

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