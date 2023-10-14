«كونغرس الإعلام» محطة لتصدير تجربة الإمارات وإبراز الإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

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قال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إن النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام التي تستضيفها دولة الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تشكل منصة عالمية تفتح آفاق الحوار مع القيادات الإعلامية، وتمد جسور التواصل لرسم شراكات جديدة تثري المشهد الإعلامي وترسخ مكانة الإمارات مساهماً رئيساً في صناعة الإعلام.

وأوضح أن الكونغرس العالمي للإعلام يعد محطة لتصدير تجربتنا الإعلامية وإبراز الإنجازات التي حققها قطاع الإعلام الإماراتي أمام آلاف المشاركين من مختلف دول العالم.

وأكد أن التجربة الإماراتية في صناعة الإعلام مهمة وفريدة ولا تزال تحقق نجاحات متواصلة بفضل رؤية دولة الإمارات القائمة على استشراف المستقبل وتوظيف الفرص في خدمة الأهداف التنموية للدولة.

وأشار إلى أن قطاع الإعلام ينمو بوتيرة متسارعة مدفوعاً بالبيئة المحفزة للاستثمار فيه والجاذبة للمواهب، والسياسات الحكومية الممكنة والداعمة لصناعة الإعلام.

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