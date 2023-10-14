تعاون بين بريد الإمارات و«سكاي جو» لتوفير التوصيل بطائرات من دون طيار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت مجموعة بريد الإمارات وشركة سكاي جو، مزود الخدمات اللوجستية الجوية، اتفاقية تعاون لتوفير خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية بين عدد من المراكز في أبوظبي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الرؤية الاستراتيجية للمجموعة لتحقيق تحول شامل في الحلول اللوجستية للميل الأخير، وتعزيز سرعتها وكفاءتها واستدامتها البيئية بالاستعانة بالطائرات من دون طيار (الـدرون).

ويتزامن إبرام الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة بريد الإمارات وسكاي جو، مع الإطلاق الرسمي لمجمع صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، وسيسهم المجمع الجديد في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد عالمياً في إنتاج المركبات الذكية والذاتية القيادة براً وبحراً وجواً.

وتسعى مجموعة بريد الإمارات لتطوير شبكة مراكز للطائرات (الـدرون) بالتعاون مع سكاي جو، والارتقاء بكفاءة وسرعة تسليم الشحنات البريدية والطرود الصغيرة من خلال بريد الإمارات، الشركة التابعة لها والمتخصصة في الخدمات البريدية والتوصيل السريع. وستحسن هذه المنهجية إمكانية الوصول إلى المناطق النائية، وتقلل الانبعاثات الكربونية وتسرع وتيرة التسليم، وتعزز تجربة المتعاملين وجودة الخدمات.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «وننظر بثقة حيال إطلاق عمليات التوصيل بطائرات «الـدرون» ضمن عدد من المراكز في أبوظبي». وقال محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة سكاي جو: «تمثل هذه الشراكة بداية لمستقبل الخدمات اللوجستية، حيث تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والكفاءة والاستدامة. بينما نحلق فوق أفق أبوظبي المذهل، فإننا لا نقوم فقط بتوصيل البضائع فحسب، بل نقدم مستقبلاً أكثر إشراقاً لهذه المدينة الرائعة وخارجها».

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