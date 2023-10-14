بدء «التخييم الشتوي» في دبي 17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي إطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة من الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، حتى نهاية أبريل 2024، حيث حددت موقع المخيمات الشتوية المؤقتة لهذا العام في منطقة العوير، وحرصت البلدية على التأكد من توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة، والاستمتاع بالأجواء الشتوية في الإمارة.

وأكدت بلدية دبي توفير كل المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها، ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، إضافة إلى تنظيم عملية التخييم الرائجة خلال موسم الشتاء، ومنع ظاهرة التخييم العشوائي، مشيرة إلى أنها أعطت أصحاب الهمم وكبار المواطنين الأولوية في عملية حجز المساحات الأمامية في موقع منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة المخصصة.

حرية التصميم

وأفادت البلدية أنها تصدر تصاريح التخييم الشتوي المؤقت، ثم يقوم مقدم الطلب بإنشاء المخيم الخاص به وإحاطته بسياج مؤقت، مع منح الحرية الكاملة له في التصميم الداخلي الخاص بالمخيم، وفق احتياجاته ومتطلباته، شرط أن يستخدم المخيم من قبل العائلات فقط، فضلاً عن تخصيصها مساحة للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم، بما يتوافق مع احتياجاتهم، كما يمكن للمتعاملين البدء بتسجيل طلبات التخييم الشتوي لهم من خلال الرابط التالي: https://wintercamp.dm.gov.ae/.

وحددت بلدية دبي مجموعة من الاشتراطات للتقيد بها لتنظيم عملية التخييم، والحفاظ على الأمان والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية.

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