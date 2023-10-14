بلدية دبي تعالج 3674 طناً من النفايات الطبية خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت بلدية دبي 3674 طناً من النفايات الطبية الناتجة من إمارة دبي، التي تمت معالجتها بواسطة المحرقة الطبية في منشأة جبل علي، منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.

وقال المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات بالإنابة، لـ«البيان»: إن النفايات الطبية يتم التعامل معها وفق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية، في منشأة جبل علي التابعة لبلدية دبي بواسطة محرقة مخصصة.

وأوضح أن محرقة النفايات الطبية تعتبر هي أفضل حل لمعالجة النفايات الطبية، وهذا يرجع إلى العديد من المميزات، التي من أبرزها: معالجة النفايات بدرجة حرارة عالية تصل إلى 900، والرماد الناتج يعتبر 10 % من كمية النفايات، والذي تتم معالجته في مدفن المبطن، ويوجد في منشأة معالجة النفايات الخطرة بمنطقة جبل علي «المحرقة العمودية» بسعة 19.2 طن/اليوم، وتم افتتاحها عام 2009.

وبين أن هذه المحطة قادرة على استقبال النفايات الطبية الملوثة بجميع أنواع الفيروسات المعدية، من ضمنها فيروس «كوفيد 19»، كما أن هذه المحطة تحتوي على أنظمة حديثة ومتقدمة لمعالجة جميع أنواع الغازات والانبعاثات المتولدة عن عمليات المعالجة.

تطوير

وفيما يخص تطوير بلدية دبي لأنظمتها الخاصة بمعالجة النفايات الطبية، قال المهندس سعيد عبدالرحيم صفر: تحرص بلدية دبي على الاستمرار في تطوير أنظمتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نظام نافذ على بوابات الموقع لتحصيل رسوم التخلص من النفايات التلقائي من أرصدة الشركات الناقلة، كما تم أيضاً تركيب أجهزة تتبع لمركبات النقل لمتابعتها من خلال نظام راصد في غرفة التحكم في بلدية دبي، لتوثيق تحركات المركبات وتحديد الموقع المصرح لها للتخلص حسب نوع النفايات المنقولة.

وأشار إلى أنه عادة ما يكون هذا الرصد والتوثيق بهدف قياس الانبعاثات الغازية في محيط مواقع التخلص من النفايات أيضاً للتعرف إلى نوعية الملوثات الهوائية الصادرة من هذه المواقع ونسبها في الغلاف الجوي، وتقييم أخطارها والوسائل المناسبة لمعالجتها والحد من آثارها البيئية، وهذه الخطوة تعتبر مرحلة أولى من مشروع الرصد البيئي لهذه المواقع.

إجراءات احترازية

وأوضح أن ثمة وسائل للسلامة والحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ استلام هذه النفايات وحتى معالجتها، تتمثل في: تنبيه جميع الموظفين والعاملين بارتداء مستلزمات السلامة في المنشأة وخارجها، ويتم توجيه المركبات للميزان أولاً والتحقق من حجم النفايات، وإعطاء الأولوية في معالجة نفايات كورونا على النفايات الطبية العادية.

كذلك تعقيم المركبة داخلياً وخارجياً قبل إزالة النفايات، وإزالة النفايات بحذر وحرقها فوراً عند استقبالها، كما يتم تعقيم المركبة داخلياً وخارجياً بعد إزالة النفايات، وتعقيم مخزن النفايات والسكن والمكاتب.

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