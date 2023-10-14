ذياب بن محمد : القيادة حريصة على توفير بيئة صحية مستدامة للجميع

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، أطلقت مؤسسة الإمارات بالتعاون مع بيورهيلث منصة «بيورهيروز»، بهدف توفير فرص التطوع للعاملين في القطاع الطبي، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وأكد سموه أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة في دولة الإمارات، حيث تندرج تحت إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة صحية آمنة ومستدامة للجميع.

وقال سموه: تسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف مؤسسة الإمارات ومساعيها الرامية إلى إقامة علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحقيق التكامل في تنمية دولة الإمارات وتطورها، وسنواصل العمل على إطلاق الأفكار والمشاريع الإيجابية التي تخدم المجتمع وتعزز العمل التطوعي فيه.

وقع الاتفاقية كل من أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تطوير «بيورهيروز»، والاتفاق على هيكل إدارة المنصة وتوفير الموارد والخبرات والدعم المطلوب لإطلاقها، وستكون مفتوحة لجميع متخصصي قطاع الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

مبادرات

وستركز المنصة على إطلاق مبادرات تطوعية وقيادتها في مجال الرعاية الصحية داخل الدولة؛ ومن خلال تحديد الاحتياجات ومطابقتها مع المهارات المناسبة.

.من ناحيته قال أحمد طالب الشامسي: تمثل الاتفاقية ركيزة أساسية للتعاون والتنسيق مع بيورهيلث في ابتكارات القطاع الصحي ومجالات العمل الاجتماعي، لتحقيق الأهداف المشتركة؛ ومع ما نملكه من خبرات وقدرات فإن منصة بيورهيروز تعد استثماراً مستقبلياً ناجحاً للدولة ومجتمعها.

وأضاف الشامسي: تواكب المنصة التوجهات الحكومية في الدولة التي تركز على تحقيق رفاهية الأفراد؛ لأنهم الثروة الحقيقية للمجتمع.

تأثير إيجابي

وقالت شايستا آصف: نؤمن بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم خدمات وحلول طبية استثنائية فحسب، بل تمتد إلى المشاركة الفعالة في مجتمعاتنا، وتلبية احتياجاتهم، والتأثير إيجاباً في حياتهم، والإسهام في تعزيز رفاهيتهم وإطالة أعمارهم؛ ونتطلع إلى دعوة جميع المتخصصين في الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص للتسجيل في هذه المنصة النوعية، والانضمام إلينا في جهودنا الحثيثة لدعم تلك المبادرة الوطنية الرائدة.

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