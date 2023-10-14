«دبي الطبية» تنظم ندوة توعية ضد المواد المخدرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مدينة دبي الطبية، بالتعاون مع مركز حماية الدولي في شرطة دبي ندوة توعية حول تعاطي المخدرات.

وتأتي الندوة في إطار مبادرة «موسم إعادة التأهيل والحفاظ على الصحة: غيّر حياتك» التي أطلقتها المدينة أخيراً.

وشهدت الندوة كلمات ألقاها مسؤولون من مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجرى استعراض نماذج عن مختلف أنواع المواد المسببة للإدمان. كما حظي خبراء الرعاية الصحية والعاملون في مدينة دبي الطبية بفهم أوسع حول المادة 89 من القانون الإماراتي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

والتي تتضمن اشتراطات قانونية تعفي المتعاطي من المساءلة أو العقوبة، إذ تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه، أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.

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