فاطمة بنت مبارك: رفد المستشفيات والمؤسسات الصحية بكوادر عالية الكفاءة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حفل تخريج طالبات الدفعة السادسة من كلية فاطمة للعلوم الصحية، التي تضم 363 خريجة متميزة يحملن درجة البكالوريوس في ستة تخصصات صحية وطبية.

يأتي تنظيم حفل التخريج تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

أفضل المعايير

وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الخريجات وتمنت لهن التوفيق والنجاح، وأكدت في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي أن التخصصات الطبية التي تخرجن منها هي ذات أهمية كبيرة لرفد المستشفيات والمؤسسات الصحية بالدولة؛ بكوادر عالية الكفاءة ووفق أفضل المعايير العالمية.

كما تتوافق مع رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق التقدم في كافة المجالات ومنها المجال الصحي، حيث تشهد كلية فاطمة للعلوم الصحية كل عام تطوراً في أعداد الخريجات المؤهلات للمشاركة في مسيرة القطاع الصحي منذ تأسيسها عام 2006.

وقالت سموها: «إن الفضل يعود في هذا التقدم الذي تحصده دولتنا الحبيبة إلى قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

مشاركة

وأشادت سموها بالكوادر التعليمية في الكلية والتي أثبتت النجاح في تأهيل وجعل الخريجات قادرات على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وبالتأكيد فإن زيادة أعداد خريجات الكلية؛ يرسخ جهود «أبوظبي التقني» في تشجيع المواطنات للالتحاق بالكلية، والعمل في القطاع الصحي والطبي.

وأشارت سموها إلى أن الإمارات تبنت مبادرات متميزة ومتنوعة لمنح المرأة الإماراتية فرصاً واسعة للعمل في كافة القطاعات الصناعية والاجتماعية، والصحية.

ولقد تأكدت نجاحات المرأة في جميعها ومنها القطاع الصحي، عبر العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة ومنها كلية فاطمة للعلوم الصحية؛ التي تمتاز بطرح تخصصات صحية وطبية رائدة ومطلوبة، ومن هنا فإني أدعو خريجات الثانوية المؤهلات للالتحاق بهذه الكلية، ليكن جزءاً مهماً في مستقبل القطاع الصحي.

وأوصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خريجات الكلية بمواصلة الجهود للتزود بجديد العلم في البحوث الطبية والمشاركة في تطبيقها في عملهن لضمان الارتقاء الدائم بالمهن الطبية والصحية لما فيه خير المجتمع والبشرية، وبما يضمن تمتع الأجيال الجديدة بالقدرات المتميزة لتلبية متطلبات التقدم في المجال الطبي والتكنولوجي والبحثي والتقني الشامل الذي تشهده الإمارات في كافة التخصصات وقطاعات العمل والإنتاج.

كما تقدمت سموها بالشكر والتقدير لإدارة أبوظبي التقني وكلية فاطمة للعلوم الصحية من أكاديميين وإداريين، متمنية لهم دوام التقدم والتميز.

وبهذه المناسبة وجه الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، كلمة ألقتها نيابة عنه خلال الاحتفال؛ الدكتورة ليزا ماري بريت مديرة كلية فاطمة للعلوم الصحية، أكد خلالها أن إستراتيجية العمل في «أبوظبي التقني» تركز على تحقيق كافة توجيهات القيادة الرشيدة، لتواصل كلية فاطمة للعلوم الصحية، تطورها الدائم في كافة عناصر العملية التعليمية، والبرامج الصحية المتخصصة، والمختبرات العلمية، والمحاكاة، لتعمل الكلية وفق رؤية متقدمة دائماً، هدفها تطبيق ومواكبة أحدث المعايير الدولية المتخصصة.

رفاهية

وقال إن «الإمارات، تعمل من أجل الريادة المستمرة في كافة قطاعات العمل والتعليم والصحة، وغيرها من المجالات التي تضمن رفاهية المواطن، وتقدم الوطن».

وأضاف: إن «أبوظبي التقني» يحرص على تطوير العمل في كلية فاطمة للعلوم الصحية، بما يليق باسم «أم الإمارات» كونها وساماً رفيعاً، يتوج اسم الكلية، ويمنح طالباتها وخريجاتها؛ كل الفخر، والحافز لمواصلة الجد والاجتهاد، ليكن جديرات بالانتماء إلى هذا الصرح الجامعي الرائد. وهنأ الخريجات، وعائلاتهن.. وقال: كلنا ثقة في أنهن سيقدمن النموذج الأمثل في عملهن بالمؤسسات الصحية، كما ندعو طالبات الكلية إلى مواصلة الإبداع لنيل شرف التتويج بالتخرج من كلية فاطمة للعلوم الصحية؛ التي تؤكد في كل يوم؛ جدارتها ومكانتها العالمية بين كبرى جامعات العالم.

وقالت الخريجات في كلمة خلال الحفل إن مناهج الكلية في كافة التخصصات تتميز بمواكبة جديد العلم والعلماء، وإضافة كل ما هو جديد في المواد العلمية والمختبرات ذات التقنيات العالية والمحاكاة للواقع الفعلي في المستشفيات وآليات العلاج والتعامل مع المرضى وفق بروتوكولات علمية غاية في التقدم العلمي.

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