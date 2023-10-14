«خليفة التربوية» تختتم زيارة للسعودية للتعريف بالجائزة

المصدر: الرياض - وام

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اختتم وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للتعريف بالمجالات المطروحة في الجائزة لدورتها السابعة عشرة، والمتضمنة عشرة مجالات موزعة على 17 فئة، تغطي مختلف مجالات التعليم محلياً وعربياً ودولياً.

وترأس محمد سالم الظاهري عضو مجلس الأمناء، الوفد الذي ضم الدكتور خالد العبري، وحميد إبراهيم عضوي اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية.

وأكد محمد سالم الظاهري أهمية هذه الزيارة التي شملت عدداً من المؤسسات التعليمية والأكاديمية ذات العلاقة بالمجالات المطروحة بالجائزة، مشيراً إلى أن وفد الجائزة التقى في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية أمس عدداً من القيادات الأكاديمية والتربوية بالعاصمة الرياض.

لقاءات

والتقى وفد الجائزة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وقدم محمد سالم الظاهري ووفد الجائزة عرضاً تعريفياً حول رسالة وأهداف الجائزة ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، كما أعرب وفد الجائزة عن تقديره لسفارة دولة الإمارات ودورها في نجاح هذه الزيارة.

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