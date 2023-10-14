«كهرباء دبي» تدعم إبداع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك استراتيجي في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، الذي اختتم أعماله مؤخراً، الزوار الذين أعربوا عن إعجابهم بالخدمات المتطورة والمبتكرة التي توفرها الهيئة لأصحاب الهمم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: نسهم في هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، لإيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

خدمات رائدة

وأكد موظفو الهيئة من أصحاب الهمم حرص الإدارة العليا للهيئة على توفير جميع الإمكانات اللازمة لهم للإبداع والابتكار في بيئة عمل دامجة ومرنة تراعي كل احتياجات أصحاب الهمم وتساعدهم على إطلاق قدراتهم.

وشارك عدد من موظفي الهيئة أصحاب الهمم إبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» من بينهم:

مروان محمد حسن الحاج، مدير - تحليل ومتابعة أمن التقنيات التشغيلية في قطاع نقل الطاقة: يعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2007، وقد قدمت له الهيئة الدعم اللازم لتطوير قدراته الأكاديمية والعلمية للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الإبداع والتغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية. كما تم تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باختياره سفيراً لإكسبو 2020 دبي.

إيمان عبدالله المهيري، تنفيذي أول - إدارة المحتوى الرقمي في قطاع الابتكار والمستقبل: خلال مسيرة عملها، حرصت الهيئة على تذليل مختلف التحديات التي واجهتها إيمان من خلال توفير التقنيات والحلول المساعدة، وتوفير زميلة مدربة على تقديم الدعم لها ضمن مبادرة «صديقي».

كما تم ترشيحها للمشاركة في العديد من المؤتمرات والفعاليات المؤسسية الداخلية والخارجية. وأصدرت الهيئة لإيمان أخيراً كتاب «لم ترَ»، ويضم مختارات من مقالاتها المنشورة في صحيفة «البيان»، إضافة إلى بعض المقالات التي تروي تجربتها الحياتية الناجحة.

أحمد الرئيسي، فني أول - مراقبة أوضاع المحطات في قطاع توزيع الطاقة: تخرج من أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، يمثل أحمد قصة نجاح تفتخر بها الهيئة في مجال التوظيف الدامج، حيث عملت الهيئة على تقديم الدعم النفسي له وجميع التسهيلات بعد حدوث الإعاقة له.

واستعرضت الهيئة عبر منصتها في المعرض عدداً من خدماتها الدامجة والمؤهلة لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، وجهودها في التوظيف الدامج ورعايتها لإبداعات الموظفين أصحاب الهمم، وسهولة وصولهم إلى الخدمات والمباني والمرافق

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