اعتماد «كليفلاند أبوظبي» مركزاً للتميز في جراحة القلب

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الصحة- أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن اعتماد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، مركزاً للتميز في جراحة القلب للبالغين.

وجاء ذلك ضمن احتفالية أقيمت في مبنى دائرة الصحة– أبوظبي الرئيسي، والتي شهدت تسليم درع التميز لكليفلاند كلينك أبوظبي، بحضور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي والدكتورة نورة الغيثي.

وكيل دائرة الصحة- أبوظبي وحسن جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة M42، والدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور ممتاز خان، رئيس الأطباء ورئيس الخدمات الطبية بالإنابة في المستشفى.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي: «تعد مراكز التميز إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية الرائدة في أبوظبي، وتجسيداً لجهودنا الرامية إلى تعزيز مخرجات القطاع الصحي في الإمارة والارتقاء بتنافسيته، ويسعدنا اختيار مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركزاً للتميز لجراحة القلب للبالغين.

وقال حسن جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة M42:

«نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بترسيخ مكانته نموذجاً متميزاً للرعاية الصحية لأكثر الحالات تعقيداً على مستوى المنطقة والعالم. وبدعم من أحدث التقنيات، وفريق رعاية يضم أمهر الخبراء من تخصصات عدة، وثقافة رعاية تركز على المريض أولاً، يواصل المستشفى دعم رؤية القيادة الرشيدة، عبر تقديم رعاية عالمية المستوى للحالات المعقدة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها. ولا شك في أن مثل هذه التكريمات تدعم التزامنا الدائم بتحقيق التميز، وتعزز التعاون الوثيق بين M42 ودائرة الصحة– أبوظبي لخلق منظومة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي عمادها الاستدامة والتطور».

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