صقر غباش يلتقي رئيس مجلس الشعب الهندي على هامش قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين

المصدر: وام

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التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد".

وفي بداية اللقاء رحب معالي أوم بيرلا رئيـس مجـلس الشــعب الهندي بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له خلال زيارته جمهورية الهند.. مشيدا بجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما البرلمانية منها.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي ، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة كل من :- الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس .

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين ويعكس علاقات الصداقة والتعاون المتجذرة والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود.

وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، وأكد معالي صقر غباش أن علاقات الشراكة والتعاون والصداقة بين البلدين والتي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة تحظى بدعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين .

وقال معالي صقر غباش : “ نثمن لجمهورية الهند الصديقة دعوتها للإمارات لتكون ضيفا على اجتماعات العشرين، ونشكر كذلك حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإعدادها المتميز للقمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين بما يؤكد قدرتها على إدارة ملف قمة العشرين بشقيه السياسي والبرلماني وتمكينه من الخروج بالنتائج المعقودة عليه ”.

وقدم معاليه التهنئة الي رئيس مجلس الشعب الهندي على اختيار مواضيع القمة البرلمانية التاسعة لمجموعة العشرين، حول البيئة والاستدامة والتحول نحو مستقبل أخضر، موضحا أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمرَ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لتغيرِ المناخ والذي تسعى من خلالِه إلى توحيدِ الرأيِ والجهدِ العالميين للانتقالِ بالسياساتِ الدوليةِ الراميةِ إلى التحولِ إلى الطاقةِ النظيفةِ والمتجددةِ من النظريةِ إلى التطبيق، وإلى التأكيدِ على إنَّ التصديَ لتداعياتِ تغيرِ المناخِ والحفاظِ على كوكبِ الأرضِ هو مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقعُ على عاتقِ جميعِ دولِ الشمالِ والجنوب .

وقدم معاليه دعوة إلى معالي أوم بيرلا رئيـس مجـلس الشــعب الهندي للمشاركة في المؤتمر البرلماني والذي سيقام ضمن فعاليات كوب 28 بتاريخ 6 ديسمبر.

من جانبه أكد معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون مع دولة الإمارات، في ظل الحرص المشترك على إقامة شراكات ومشروعات للتعاون في العديد من المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى الحرص على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالدبلوماسية البرلمانية الإماراتية وبمشاركاتها الفاعلة في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية.

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