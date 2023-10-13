الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً وصحواً بوجه عام، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية، مشيراً إلى أن السحب تظهر شرقاً بعد الظهر.

وذكر أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، لافتاً إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة:

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد ينشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الغربية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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