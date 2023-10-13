استعراض تقنية الواقع المدمج

المصدر: دبي - وائل نعيم

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استعرضت شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، خلال مشاركتها في «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، تقنية الواقع المدمج والذكاء الاصطناعي، والتي يمكن استخدامها في مختلف المجالات بما فيها زيارة الأماكن افتراضياً.

وأكدت الشركة أن هذه التقنية تدمج بين الواقع الحقيقي، والواقع الافتراضي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي، وبمجرد وضع نظارة الواقع الافتراضي على وجه المستخدم يمكنه أن ينتقل إلى المكان، الذي يرغب بزيارته افتراضياً، والتعرف عليه.

وأوضحت الشركة أن التقنية تقوم على البرمجة وإعداد نسخ رقمية للأمان المختلفة من موقعها الحقيقي، ويتم وضع هذه النسخ الرقمية باستخدام الواقع المدمج، وربطها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويشعر الشخص المستخدم لها وكأنه يتحدث مع أشخاص حقيقيين.

وتتضمن التقنية خاصية «خدمة العملاء»، وبمجرد وضع نظارة الواقع الافتراضي، وطرح الأسئلة تتولد الإجابات والرد على جميع استفسارات المستخدم.

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