«مايكروسوفت» توفر مزايا إضافية للمستخدمين

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تعكف شركة مايكروسوفت على تطوير خدماتها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل بشكل تجريبي على Windows Copilot، الرامي إلى توفير مزايا إضافية للمستخدمين، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتساعدهم على سرعة إنجاز الأعمال، وتقديمها بجودة عالية ووقت قصير.

وقدم حكمت العجلتوني خلال المعرض التفاعلي لمنتجات «مايكروسوفت» الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماتها المتنوعة، على هامش أعمال ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، نبذة عن المشروع الذي بدأت الشركة العمل عليه مارس الماضي.وقال: سيتم إطلاقه بشكل رسمي نوفمبر المقبل، مستهدفاً في مرحلته الأولى الشركات الكبرى، بهدف تعزيز استفادة الجهات والمؤسسات من تطبيقات الشركة واستخداماتها المتعددة للذكاء الاصطناعي.

آلية عمل

وأوضح أن «كوبايليت» سيمكن المستخدم من تطوير آلية عمله عند استخدامه البريد الإلكتروني، وبرنامج إكسل، وبرنامج مايكروسوفت وورد، على سبيل المثال، بحيث تكون هذه البرامج، وفقاً للتطوير الجديد، قادرة على كتابة النصوص أو محتوى معين في البريد الإلكتروني بشكل سريع، ووفقاً لما يحدده المستخدم بنفسه، علاوة على توفير خيارات الرد على الأسئلة، لافتاً إلى أن البرنامج هو ضمن سلسلة لمنتجات مايكروسوفت المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن مايكروسوفت أعلنت في وقت سابق هذا العام، تطوير منتجات ذكاء اصطناعي، هدفها مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية في الوصول السهل والتعلم من المعلومات التي يجمعها الأطباء والمستشفيات، حيث طورت أدوات جديدة للرعاية الصحية في منصة البيانات والتحليلات Fabric، تهدف إلى إدماج البيانات من عدة مصادر، مثل السجلات الصحية الإلكترونية والصور وأنظمة المختبرات والأجهزة الطبية.

لتتمكن المؤسسات من توحيدها، والوصول إليها في المكان نفسه، حيث تساعد الأدوات الجديدة في التخلص من عملية البحث اليدوي في هذه المصادر، التي تستهلك الكثير من الوقت، كما أنَّها تحسن من الرعاية الصحية، ورؤية المزيد من المرضى.

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