«كوانتوم بلاك»: «الذكاء» لا يعني فقدان الوظائف

المصدر: دبي - البيان

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أكدت كيارا ماركاتي، شريك البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي التوليدي لدى «كوانتوم بلاك» من ماكنزي، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجح والمثمر سيتعمد بشكل رئيسي على طرح الأسئلة الصحيحة للحصول على الإجابات والحلول والاستخدامات المؤثرة والمثمرة لتطبيقاته.

وقالت ماركاتي خلال كلمة رئيسية ألقتها بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في 2023: ما بعد فورة النمو»: «لدينا 60 عاماً من النماذج المتاحة حاسوبياً، و40 عاماً من الإنترنت وأكبر ثروة من البيانات، و20 عاماً من استخدام الهواتف المحمولة، وهو ما يمنحنا القدرة على امتلاك حواسيب ونظم فائقة الأداء تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي».

وأوضحت أن هذا التطور الذي نشهده في قطاع الذكاء الاصطناعي لا يعني فقدان الأفراد لوظائفهم، وقالت: «أجرت شركة ماكينزي مقابلات مع أكثر من 3000 قائد أعمال ووجدت أنهم يريدون استخدام هذه التقنية لزيادة حجم الإنتاجية بـ20 - 30 % حسب نوع العمل».

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