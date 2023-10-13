«غوغل»: شراكة لتحقيق نقلات نوعية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد أليسيو باجناريسي، مدير عام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في غوغل السحابية، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ميدان واعد للشراكة بين مزودي التكنولوجيا وقطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية والشركات والمشاريع الناشئة لتحقيق نقلات نوعية في قطاعات حيوية للمستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الريادة في خضم السباق في مجال الذكاء الاصطناعي»، حيث أكد باجناريسي أن غوغل بدأت رحلتها في مجال برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع برنامج «ترانسفورمر» الذي طورته عام 2017، تبعتها عدة برامج انتهت العام الجاري بإطلاق برنامج «بارد» للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذكر مدير عام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في غوغل السحابية أن العمل يجري حالياً على تطوير نماذج تخصصية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.

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