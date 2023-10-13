مشاريع «كهرباء دبي» تعزز الاقتصاد المستدام

المصدر: دبي - البيان

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تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق اقتصاد مستدام، يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من جهة، وتنظيم فعاليات عالمية تسهم في جذب الاستثمارات الداعمة للاستدامة إلى دولة الإمارات، والمنطقة من جهة ثانية.

تحفيز

وتلتزم الهيئة بتحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص، لتحقيق الطموحات المناخية العالمية، وزيادة التمويل المتعلق بالمناخ، انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهداف «COP28».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم مشاريع «نظام المنتج المستقل للطاقة» في ترسيخ مساعي دولة الإمارات في مجال تطوير آليات التمويل المناخي، وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، كما تدعم هذه المشاريع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول العام 2050، ويرتبط مسار التمويل ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقاتها».

وأضاف معاليه: «منذ عام 2014 باتت هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة في إدارة المشاريع، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وقد طورت الهيئة نموذجاً رائداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق هدف رئيسي، يتمثل بجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والمياه في إمارة دبي.

إضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لتنويع مصادر الطاقة، حسب أفضل الممارسات العالمية، وتحظى مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتنفذه الهيئة، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين بالمشروعات الكبرى، التي تتبناها حكومة دبي، وقد استقطبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات».

ولفت معالي الطاير إلى أن المشاريع، التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل تتجاوز قدرتها الإنتاجية 4000 ميجاوات، باستثمارات تبلغ أكثر من 40 مليار درهم، مبيناً أن الهيئة استطاعت من خلال نموذج المنتج المستقل أن تتفادى استثماراً إضافياً يقارب 26 مليار درهم، مما يتيح للهيئة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأخرى، وقد حققت الهيئة من خلال هذا النموذج نتائج عالمية المستوى.

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