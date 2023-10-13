تعاون بين «إكسبو دبي» ومبادرة «نعمة» لتقليل هدر الطعام 50 %

المصدر: دبي - البيان

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تضافرت جهود مدينة «إكسبو دبي» مع مبادرة «نعمة» الوطنية، للحد من فقد وهدر الغذاء 50 %، واستهلاكه عبر مشاريع تجريبية وحلول قابلة للتطوير.

و«نعمة» هي الراعي الوطني لهدف التنمية المستدامة 12.3 المتمثل في خفض هدر الغذاء للفرد في العالم إلى النصف بحلول عام 2030، وهي تقود وتنسق الجهود الوطنية على جميع المستويات لتحقيق هذا الهدف، والذي يتماشى أيضاً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2051.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم قبيل يوم الأغذية العالمي، الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام، بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتطوير أفضل الممارسات واختبار الأفكار الجديدة وتطوير المبادرات القائمة مثل برنامج حفظ الطعام الرائد، الذي تم تجريبه أثناء انعقاد إكسبو 2020 دبي، ويستمر في مدينة «إكسبو دبي».

وتجسد «نعمة» رؤية دولة الإمارات لمعالجة الاستهلاك المفرط والحد من فقد الغذاء وهدره، من خلال إلهام الناس لإعادة التفكير في سلوكهم الحالي، وتبني ممارسات أكثر استدامة، ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هدف الحد من هدر الطعام، والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة. وكونه جزءاً من جهودها نشرت «نعمة» دليلها لعام 2023، الذي يظهر كيفية الحد من هدر الطعام في المقاصف والمطاعم، التي تقدم البوفيهات باستخدام ثلاثة حلول منخفضة التكلفة.

وقالت سمية آل علي، نائب رئيس، الشراكات الحكومية، مدينة إكسبو دبي: «مدينة إكسبو دبي هي مخطط للحياة الحضرية المستدامة، ويرتبط التصدي لهدر الغذاء ارتباطاً وثيقاً بالتزامنا بإزالة الكربون، وإن التغلب على التحديات مثل الأمن الغذائي لا يمكن تحقيقه بمفردنا، وباعتبارنا مدينة مدفوعة بالابتكار، وموطناً لمجتمع من الشركات والمقيمين والزوار، فإن التعاون هو جزء لا يتجزأ من ثقافة مجتمعنا».

وقالت خلود النويس، الأمين العام ورئيس قسم الاستدامة في مؤسسة الإمارات: «قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» وما بعده لدى فريقي «نعمة» ومدينة إكسبو دبي فرصة فريدة، ليثبتوا للعالم أجمع أن مشكلة هدر الطعام يمكن حلها، من خلال التعاون وتطبيق نهج شامل، يتضمن الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، وأفضل الممارسات المثبتة، لخلق الكفاءة ودفع تغيير السلوك».

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