سعود بن صقر يؤكد أهمية تبنّي الاستدامة وإدارة الطاقة في العمل الحكومي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تبنّي مفاهيم الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة والطاقة المتجددة ضمن منهجية العمل الحكومي في القطاعين العام والخاص ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية في دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام «2050» لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه فرق إدارة الطاقة في الجهات الحكومية في رأس الخيمة بمناسبة حصول جميع دوائر حكومة رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو 50001؛ ما يجعلها أول حكومة في العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي لجميع دوائرها.

وقال سموه: «في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، نسعى في رأس الخيمة إلى تعزيز جهودنا نحو تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتحفيز وتشجيع المبادرات والمشاريع الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، تماشياً مع طموحات دولتنا وسعيها المتواصل لمواجهة التحديات العالمية في مجال تداعيات تغير المناخ من خلال التعاون والحوار الدولي».

استقبال

من جهة أخرى استقبل سموه، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، بالقنصل العام القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأشاد بعمق العلاقات الأخوية مع دولة قطر الشقيقة على مختلف الصعد.

من جانبه عبر سعيد بن علي الهاجري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الصعد.

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