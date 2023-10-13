حمدان بن زايد يشيد بكفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ والأزمات

المصدر: الظفرة - وام

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شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، جانباً من تمرين «براكة الإمارات 2023»، الذي انطلقت فعالياته أمس في محطات براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي في منطقة الظفرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع التمرين اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي مدير التمرين، وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سموه إلى شرح حول المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في قطاع الطاقة النووية وأهداف ومراحل التمرين وخطط التنفيذ الموضوعة.

وزار سموه مركز العمليات، حيث تعرف على عمليات التطهير والإخلاء والإيواء من الفرق المشاركة كافة، وتفقد المستشفى الميداني في الموقع الخاص بوزارة الصحة وعدداً من الأنظمة والمعدات والآليات المشاركة في التمرين.

وأكد سموه جاهزية الإمارات وكفاءتها في المجال النووي، وأشاد بكفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ والأزمات في قطاع الطاقة النووية وسرعة التعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة. وأثنى سموه على جهود جميع المشاركين والمتطوعين في التمرين.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعويضة مرشد علي المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

والدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة .

وقائد الحدث في منظومة براكة، والعقيد الدكتور سالم راشد اليليلي قائد فريق الرصد والتقييم الإشعاعي بوزارة الدفاع، وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وسيف عتيق الفلاحي نائب رئيس تنفيذي ودعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك، وحمد سيف الكعبي مدير التمرين من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وراؤول هاشم عواد نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

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