دبي وجهة عالمية رائدة في الخدمات الطبية والسياحة العلاجية

المصدر: دبي - البيان

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عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تحقق منظومة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في دبي تقدماً لافتاً نحو ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في هذا المجال، عبر توفير أفضل الإمكانات وتعزيز جاهزية القطاع الطبي برفده بمنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور، إضافة إلى تطوير منظومة ذكية من الخدمات الصحية الشاملة.

وأكد عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن القطاع الصحي في دبي يشهد طفرات استثنائية متلاحقة في بنيته التحتية والتقنية ومنشآته الطبية وأنظمته المتقدمة وحلوله الذكية، فضلاً عما يمتلكه القطاع من أحدث التقنيات والتجهيزات، وما يزخر به من الكفاءات الطبية والكوادر البشرية المتخصصة، وغير ذلك من الإمكانات التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي وتقدمها على الساحة الصحية الدولية.

ولفت الكتبي إلى أن كل ما حققه القطاع الصحي في دبي من إنجازات وما وصل إليه من تقدم يرتكز في أساسه على ما يحظى به هذا القطاع من رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

مقومات

وأوضح مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الإمارة تمتلك مقومات التميز في أحد أهم المجالات في العالم، وهو القطاع الصحي، كما أنها تمتلك الإمكانات التي تجعلها قادرة على مواكبة التقدم الهائل الذي تشهده الساحة الصحية العالمية وتوجهات دولة الإمارات وتطلعات حكومة دبي، سواء فيما يخص التطور الطبي أو التحولات الذكية المتسارعة من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أرقى المعايير العالمية.

شراكات بهدف التميز

وعن جهود الهيئة على صعيد رفع تنافسيتها على المستوى الدولي، قال عوض الكتبي: «تدرك هيئة الصحة بدبي قيمة وأهمية تحقيق مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في المجال الصحي، وهي لا تدخر وسعاً في بذل كل جهد ممكن، لإنجاز أعمال التحديث والتطوير وفق المستويات المطلوبة، حتى تكون مدينة دبي الوجهة المفضلة والخيار الأول للباحثين عن الاستشفاء، والراغبين في تجربة سياحة صحية مميزة، سواء من داخل الدولة أو خارجها».

خدمات نوعية

وبلغ عدد الخدمات الذكية التي توفرها هيئة الصحة في دبي عبر منصاتها المختلفة 77 خدمة، تشمل: خدمات السياحة الصحية، والتأمين الصحي، واللجنة الطبية، وخدمات العلاج بالخارج والمكاتب الصحية، وخدمات الصحة العامة.

ووصل عدد المستفيدين من مجمل هذه الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 أكثر من 847 ألف شخص، بزيادة قدرها 136 ألفاً عن النصف الأول من عام 2022، وتنوّعت بين الخدمات الإدارية والداعمة، وهي 10 خدمات تشمل التدقيق الطبي على طلبات منح «تصاريح المواقف الخاصة لأصحاب الهمم»، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وإصدار شهادات الميلاد، إضافة إلى خدمات التنظيم الصحي، وتشمل 30 خدمة يتم تقديمها من قطاع التنظيم الصحي، منها طلب إضافة منشأة إلى مجموعة المنشآت الطبية، وطلب تغيير اسم المنشأة الصحية.

كذلك تشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة خدمات السياحة الصحية، ومنها خدمة الالتحاق بعضوية تجربة دبي الصحية (DXH)، التي توفر الفرصة للمنشآت الصحية الموجودة ضمن نطاق سلطة هيئة الصحة في دبي للمشاركة في خدمات السياحة الصحية بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية الشاملة ذات المستوى العالي من الجودة والسلامة ومعايير الخدمة لمرتادي السياحة الصحية، وقد بلغ عدد السائحين الصحيين في دبي خلال العام الماضي 2022 أكثر من 674 ألف سائح، بعائد مالي وصل إلى قرابة مليار درهم.

أما خدمات التأمين الصحي، فتقدم هيئة الصحة في دبي عبر بوابة الضمان الصحي الإلكترونية خدماتها لأكثر من 4 ملايين شخص يتمتعون بمظلة التأمين الصحي، وقد وصل عدد المطالبات التأمينية التي نفذتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قرابة 20 مليون مطالبة بواقع 109 آلاف مطالبة يومياً، كما بلغ عدد الوصفات الطبية المعتمد إلكترونياً نحو 9 ملايين وصفة بداية من يناير وحتى يونيو الماضيين.

التطبيب عن بُعد

وتقدم هيئة الصحة بدبي مجموعة من الخدمات المتميزة في مجالي التعليم الطبي والأبحاث، تتنوع بين برامج الرعاية الدراسية، وبرامج الإقامة والامتياز للتخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب خدمات التطوير المهني المستمر، والاستشارات البحثية، والمؤتمرات العلمية والتدريب، وقد بلغ عدد المستفيدين من حزمة خدمات التعليم الطبي والأبحاث قرابة 60 ألف مهني صحي.

وسعياً من الهيئة إلى مواكبة التطور التقني في مجال تقديم الرعاية الصحية والتيسير على جمهور المستفيدين، تقدم الهيئة خدمات التطبيب عن بُعد أو الرعاية الصحية الافتراضية، حيث تبنّت الهيئة تطوير هذه الخدمات، وحوكمتها وتحديد متطلباتها الأساسية وشروطها، ومعاييرها، إضافة إلى الأدلة الإرشادية السريرية للرعاية عن بُعد.

حيث بلغ عدد مقدمي الخدمة 129 مركزاً صحياً بداية 2023، كما بلغ عدد الاستشارات الطبية على منصات التطبيب عن بُعد في عام 2022 قرابة 293 ألف استشارة طبية، بزيادة قدرها %23 عن عدد الاستشارات في عام 2021، التي بلغت 237 ألف استشارة، ووصلت معدلات مدى رضا المتعاملين ومقدمي الخدمة نسبة %92، ونسبة %96 على التوالي.

عوض الكتبي:

القطاع الصحي في دبي يشهد طفرات استثنائية متلاحقة

77 خدمة ذكية يستفيد منها 847 ألف متعامل

دبي تستقبل 674 ألف سائح صحي في 2022 محققة مردوداً قارب المليار درهم

23 % زيادة الاستشارات العام الماضي مقارنة بـ 2021 على منصات التطبيب عن بُعد

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