اعتماد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات «الوطني الاتحادي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تفصل اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، في الطعون كافة على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون.

كما تعتمد اللجنة القائمة النهائية للمرشحين الفائزين، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم السبت الماضي في مركز الانتخاب الرئيس بمركز أبوظبي للطاقة بعد انتهاء عملية التصويت التي استمرت لمدة 4 أيام خلال الفترة من 4 إلى7 أكتوبر الجاري.

حيث فاز عن إمارة أبوظبي، سالم حمد سالم بن ركاض العامري وحصل على 4509 أصوات، وهلال محمد حمدان هلال الكعبي بـ 3671 صوتاً، ومضحية سالم كديري محمد المنهالي بـ 2448 صوتاً، وحشيمة ياسر علي سعيد العفاري بـ1769 صوتاً.

نتائج

وفي إمارة دبي تصدر حميد أحمد أحمد محمد الطاير بحصوله على 2426 صوتاً، يليه أحمد مير هاشم أحمد خوري 1749 صوتاً، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية 1065، وآمنة علي سالم علي العديدي 617 صوتاً.

وتصدر محمد حسن سليمان علي الظهوري، قائمة المشرحين في إمارة الشارقة بواقع 2489 صوتاً، يليه وليد علي محمد بن فلاح المنصوري 2335 صوتاً، ثم عدنان حمد محمد حمد الحمادي 2013 صوتاً.

وفي عجمان فاز ماجد محمد رحمة محمد المزروعي بواقع 3787 صوتاً، وعائشة إبراهيم أحمد المري بواقع 390 صوتاً.

وفي الفجيرة، فاز الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي بواقع 834 صوتاً، وعائشة خميس علي الظنحاني بواقع 861 صوتاً.

وفاز في أم القيوين، محمد عيسى عبيد الكشف آل علي بواقع 1036 صوتاً، ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي 280 صوتاً.

وفي رأس الخيمة فاز سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، بواقع 3866 صوتاً، يليه سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي بواقع 3720 صوتاً، وسالم راشد علي المفتول آل علي 3513 صوتاً.

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