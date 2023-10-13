وزارة التسامح تعرض تجربتها في التعايش بكازاخستان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قالت عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش خلال مشاركتها في الاجتماع الـ21 للأمانة العامة لمؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان، إن الإمارات تعمل بجد لتعزيز كل ما يتعلق بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من خلال برامج ومشاريع ومبادرات على المستوى المحلي، وتؤكد التزامها بأن تمد يدها بالسلام والتعاون والدعم للجميع دون استثناءات على أساس سياسي أو ديني أو مذهبي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الصابري بالجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي تحتضنه كازاخستان سنوياً، نيابة عن معالي الشيخ نهيان بن مبارك بمشاركة عدد كبير من دول العالم، وكافة القيادات الدينية حول العالم.

وأكدت الصابري حرص الإمارات على المشاركة بأنشطته، وتفعيل ما يخرج به من بيانات وتوصيات.

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