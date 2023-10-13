طحنون بن محمد يتسلم كتاب «محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، نسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..

إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، للدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي يتناول فيه مسيرة العمل الوطني لرئيس الدولة «حفظه الله»، وذلك بحضور الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعيد بن حرمل الظاهري.

وقدم السويدي خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين بأبوظبي، نبذة عن الكتاب الذي يتحدث عن مسيرة العمل الوطني لرئيس الدولة، منذ تخرجه وعمله في القوات المسلحة، ويبرز دوره المحوري في تطويرها، ويركّز على الجوانب الإنسانية في مسيرته، حفظه الله، مشدداً على أنه التزم الحيادية والموضوعية، ولم يحِد أبداً عن القواعد البحثية والعلمية، أثناء تأليفه هذا الكتاب الاستراتيجي.

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