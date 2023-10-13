محمد الشرقي يؤكد أهمية تشجيع العقول المبدعة علمياً ورعاية مواهبهم

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة أهمية تشجيع العقول المبدعة في المجال العلمي، وتقدير إنجازاتهم، ورعاية مواهبهم، عبر المؤسسات الثقافية، والنوادي العلمية، والمشاركة الفاعلة في المنافسات الإقليمية والدولية في مجال العلوم والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد نادي الفجيرة العلمي، برئاسة الدكتور سيف المعيلي، وأعضاء مجلس إدارته، والفريق الفائز في مهرجان المبتكر الإندونيسي، الذي أقيم بمدينة بالي في إندونيسيا.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للموهوبين والمبتكرين من مختلف الأعمار، وتشجيع سموه على استثمار طاقاتهم في تحقيق إنجازات نوعية، تضاف إلى مسيرة دولة الإمارات في الريادة والتنافسية في مختلف المجالات.

وهنأ سموه فريق النادي الفائز، الذي حصل على جوائز عدة، منها الجائزة الماسية لأفضل ابتكار أخضر في الاستدامة، وميدالية ذهبية، وميداليتان فضيتان للمشاركة بثلاثة مشاريع علمية، من خلال أعضاء النادي وهم: سالم راشد الليلي، وأحمد سيف المسماري، وحمد سالم المسماري، ومشرف الفريق المهندس أحمد عبدالقادر

تعزيز المعارف

وأشاد سموه بجهود إدارة النادي وفريق العمل، لتشجيع الأعضاء المنتسبين على التعلم والاجتهاد لتحقيق إنجازات أكبر خلال مسيرتهم، مؤكداً دور التعلم المستمر في تعزيز معارفهم، وقدراتهم على المستويين الشخصي والمهني.

وعبر الدكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، والوفد المرافق، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ومتابعة سموه للمتميزين ودعمهم وتمكينهم، للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، مما يشكل حافزاً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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