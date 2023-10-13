مختبر السلامة في «مدني دبي» يحدد 600 معيار لمنح شهادات المنشآت

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد المهندس أحمد يسري، مهندس أول تطوير الأعمال في مختبر الإمارات للسلامة، التابع لإدارة الدفاع المدني بدبي، أن المختبر يعد أول مختبر حكومي لاختبار الحرائق في المنشآت، ومنح الشهادات في المنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما يعد أكبر مختبر في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم أكثر من 100 طريقة اختبار، إضافة إلى تقديم أكثر من 600 معيار لمنح الشهادات للمنشآت، إضافة إلى دعمه الصناعات المحلية، والمصانع التي تصنع منتجات الحديد، والنفط والغاز، والبناء، داخل الدولة، وفي كل دول الخليج العربي، وفي الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

آليات

وأوضح على هامش مشاركة الدفاع المدني في دبي، في فعاليات المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم 2023، والذي أقيم في إكسبو الشارقة، أن الآليات والأدوات، التي يعمل بها مختبر الإمارات للسلامة تعد الأحدث عالمياً، كما أنه يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويستخدم أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والمصمم وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية، ويقدم خدماته في مجالات السلامة والحماية.

كما أنه يضم مجموعة من أميز الكفاءات والخبراء، الذين يشرفون على جميع عمليات الفحص، والتأكد من جودة المواد والأجهزة المستخدمة في عمليات البناء ومطابقتها للاشتراطات المقررة، حيث يعمل فيه 50 فرداً من المهندسين والإداريين.

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