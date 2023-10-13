منتدى محاكم دبي يستعرض إنجازات استثنائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت محاكم دبي الدورة الثانية لـ«منتدى محاكم دبي»، لاستعراض الإنجازات التي حققتها الدائرة على الصعيد القضائي والإداري، لتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المستويات الوظيفية.

وبث الطاقة الإيجابية، للوصول لمحاكم رائدة متميزة عالمياً، حيث حضر المنتدى طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، ورؤساء المحاكم، والقضاة، والمديرون التنفيذيون بالدائرة، وموظفو محاكم دبي، وعدد من موظفيها المتقاعدين.

وتضمنت أعمال الدورة الثانية للمنتدى أربع جلسات حوارية، استهلها طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي في جلسة حوارية بعنوان «حديث القيادة»، ناقش فيها توجهات القيادة الرشيدة، والتطورات والإنجازات، التي واكبتها محاكم دبي خلال السنوات العشر الماضية، وحرص القيادة على دعم بيئة عمل محفزة ومشجعة للموظفين.

وأشار رئيس محاكم دبي إلى أن «منتدى محاكم دبي» يعتبر ورشة عمل كبرى تلتقي فيها الأفكار، وتمتزج الآراء، وتدور فيها الحوارات، التي هي نتاج الخبرات الطويلة والعقول الناضجة والدراسات المتعمقة، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات، ومحطة لاستعراض أفضل التجارب الرائعة، لأنها نتاج العمل المخلص الدائب، للمساهمة بشكل فعال في صناعة مستقبل الحياة في مجتمع دبي.

وذكر القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، خلال جلسته، ما تحقق من إنجازات في مجال التحول الرقمي في تقديم الخدمات القضائية، من خلال مشروع «ملف الدعوى الرقمي»، الذي أسهم بدوره في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة، تلبي احتياجات المتعاملين وتسهم في إسعادهم.

والتي سعت الدائرة في تحقيقها، لتتماشى مع توجه حكومة دبي للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، التي تتيح لهم في الوقت نفسه إنجاز العديد من إجراءات التقاضي عبر التطبيقات الذكية، كما تحدث عن «الإشهاد الذكي»، الذي أسهم بدوره في تحسين الإجراءات والتسهيل على المتعاملين، وضمان إنهاء الإجراء دون ورق أو حضور بنسبة 100%

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز