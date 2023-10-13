عبدالله بن زايد: ترسيخ نهج التطرف يقود المنطقة لحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين، وناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة، من أجل احتواء الوضع الراهن، الذي يؤثر على استقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية أن تكون الأولوية خلال الفترة الحالية هي حماية المدنيين، والسعي نحو تهدئة الأوضاع، والتصدي للعنف المتزايد والتطرف والكراهية.

وأضاف سموه: «إن ترسيخ نهج التطرف والكراهية من شأنه أن يقود المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكداً أهمية التصدي بحزم لمحاولات ترسيخ هذا النهج، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها».

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

وأعرب سموه خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي عن تمنياته للسفير القطري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة. وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع قطر في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أكد الدكتور سلطان المنصوري على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

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