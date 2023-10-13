مركز حمدان بن راشد للموهبة يحصل على اعتماد عالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن حصول مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار على اعتماد منظمة STEM العالمية، وبذلك تكون المؤسسة أول مؤسسة في الدولة تحصل على هذا الاعتماد الذي يرسّخ وجود المركز الرسمي على الخارطة العالمية في مجال الموهبة والابتكار، إلى جانب المساهمة في الجهود الدولية لتطوير تعليم الموهوبين وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الموهبة والابتكار.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «إننا سعداء بنجاح مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار وحصوله على اعتماد منظمة STEM العالمية، الأمر الذي بدون أدنى شك يعبر عن الرعاية الفائقة التي يحظى به التعليم من قبل القيادة الرشيدة في الدولة وخاصة تلك المبادرات النوعية التي تدعم وتدفع الجهود المجتمعية نحو تحقيق أهدافها.

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