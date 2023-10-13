سفير الإمارات يلتقي رئيسة مجلس تركمانستان

المصدر: عشق آباد - وام

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التقى أحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، دنيا غوزيل غولمانوفا، رئيسة مجلس تركمانستان، وبحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقش الجانبان سبل تفعيل علاقات التعاون، بما يواكب العلاقات المتميزة بين قيادتي دولة الإمارات وتركمانستان، وأشار إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً بين الجانبين على صعيد العلاقات البرلمانية.

ووجهت غولمانوفا الشكر لقيادة دولة الإمارات، لدعمها مبادرات تركمانستان في المحافل الدولية، وأثنت على جهود البلدين في تعزيز العلاقات الإماراتية- التركمانية في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية والتجارية، مشددة على أن العلاقات التاريخية الإماراتية- التركمانية راسخة، ومتجذرة.

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