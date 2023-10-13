مناقشة «تسليم المتهمين» بين دول «التعاون»

المصدر: مسقط - البيان

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ترأس معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وفد الدولة في الاجتماع الـ 33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عـُقدت أعماله في العاصمة العمانية مسقط.

وناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتمثل في مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض تقرير إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي.

وضم وفد الإمارات المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي من المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالإنابة بوزارة العدل، وسعيد سلطان النعيمي من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.

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