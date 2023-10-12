«أوقاف دبي» تدعم «دبي للتوحد» بثلاث غرف صفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي عن إسهامها بمبلغ 500 ألف درهم دعماً لمشروع افتتاح ثلاث غرف صفية تابعة للبرنامج المدرسي المتقدم لدى مركز دبي للتوحد، والذي سيسهم في استيعاب 18 طالباً وطالبة من ذوي التوحد، حيث جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد المؤسسة لجناح المركز في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي».

وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة الأوقاف، أن دعم أصحاب الهمم وأسرهم يأتي في صميم أولويات خطط واستراتيجيات المؤسسة، وفق رؤية القيادة الرشيدة في ابتكار الخدمات التي تحقق لهم جودة الحياة، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم.

وقال المطوع إن «أوقاف دبي» حريصة على الإسهام في تمكين فئة ذوي اضطراب التوحد عبر تقديم الدعم اللازم لكل المؤسسات والمراكز التي توفر الرعاية والاهتمام والبيئة التعليمية المناسبة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف تلك الجهود في سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمان حصول هذه الفئة على الفرص المواتية لإثبات قدراتهم وإطلاق مواهبهم وتمكينهم من القيام بدورهم الفاعل في المجتمع.

من جانبه، أكد محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن المركز يسعى إلى تحقيق الريادة في تذليل العقبات أمام فئة ذوي اضطراب التوحد وأسرهم في إطار السياسة الوطنية لذوي التوحد، وبما ينسجم مع أهداف المرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن تحديد اختصاصات ومهام مركز دبي للتوحد المنوطة به.

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