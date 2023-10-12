مجلة «صحة دبي» تحصل على درجة علمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي عن حصول مجلتها المحكمة «مجلة دبي الطبية» على معامل التأثير لعام 2022، الأمر الذي يعكس الالتزام والجودة والأداء الاستثنائي المستمر للمجلة، وتصنيف درجتها العلمية في نشر المحتوى المحكم، لترسخ بذلك مكانتها كونها منصة قوية للباحثين والعلماء ومهنيي الرعاية الصحية في الدولة، لمشاركة أبحاثهم ونشرها في المجلة، للمساهمة في تعزيز التقدم والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي أهمية هذا الإنجاز، الذي سيسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمجلة كونها مرجعاً علمياً موثوقاً على مستوى المجلات العالمية، خصوصاً أن معامل التأثير العالمي يعتبر مؤشراً مهماً يقيس تأثير المجلات العلمية وأبحاثها في المجتمع العلمي، ويتم حسابه سنوياً من قبل معهد المعلومات العلمية (ISI)، تحت مظلة Clarivate Analytics، ويستند إلى عدد الاستشهادات، التي تتلقاها المقالات المنشورة في المجلة، خلال فترة زمنية محددة.

وأوضحت الدكتور وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي، ورئيس تحرير مجلة دبي الطبية أن معامل التأثير للمجلات لا يتم احتسابه إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدورها الأول، وتسجيلها في أحد الفهارس الإلكترونية، مشيرة إلى أن مجلة دبي الطبية تم تسجيلها في الفهارس العالمية التالية (Web of Science, EMBASE, DOAJ, Google Scholar, PubMed Central)، مما ساعد في حصولها على معامل التأثير.

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